Бьельсу не пустили на базу «Лилля»

Главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса, который ранее был отстранён клубом от работы, не смог попасть на базу своей команды. Как сообщает RTL, специалист вернулся из несанкционированной поездки в Чили, но его не пустили на клубную базу по распоряжению руководства «Лилля».

В аргентинских СМИ сообщалось, что специалист покинул Францию, чтобы нанести визит своему бывшему помощнику в сборной Чили Луиса Марию Бонини, который находился в тяжёлом состоянии из-за рака желудка.



Ранее сообщалось, что руководство «Лилля» заинтересовано в отставке Бьельсы, но специалист требует € 14 млн за расторжение контракта. Команда на сегодня занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.