Родриго: «Валенсия» заслуживает чемпионства и нуждается в этом

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено поделился впечатлением от выступления команды в текущем сезоне Ла Лиги. После 12 туров «летучие мыши» занимают в чемпионате Испании 2-е место, на четыре очка отставая от лидирующей «Барселоны».

«Клуб заслуживает этого и нуждается в титуле. «Валенсия» много лет не становилась чемпионом. Мы знаем, что впереди много сложных матчей, но главное – верить в свои возможности. Мы наслаждаемся каждым матчем на «Месталье».

Я горжусь тем, что играю за «Валенсию». Наслаждаюсь этим временем, нашими фанатами. Буду и дальше играть на благо клуба», — цитирует Родриго пресс-служба «Валенсии».

Накануне нападающий продлил контракт с «летучими мышами» до лета 2022 года. В текущем сезоне Родриго Морено в 12 матчах Ла Лиги забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.