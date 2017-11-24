Экс-капитан сборной Англии готов возглавить команду США

Бывший капитан сборной Англии Сол Кэмпбелл признался, что хотел бы попробовать свои силы в качестве наставника национальной команды США. Сборная США в настоящее время находится без тренера, после того как Брюс Арена ушёл в отставку из-за невыхода в финальную стадию чемпионата мира — 2018.

«В США вложили много денег в футбол, и думаю, что порой стоит искать варианты в разных областях, а не смотреть в одну сторону. В мире есть люди, которые могли бы здесь внести вклад в развитие футбола. Кто знает, если они обратятся ко мне, то, может быть, я смогу помочь», — цитирует ESPN Кэмпбелла.