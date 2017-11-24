Фёдоров: похоже, игроки не будут подавать на «Динамо» в суд из-за задолженностей

Заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Фёдоров рассказал, как футболисты воспринимают накопившиеся перед ними задолженности.



«Как только появится возможность, погасим долги. Конечно, приоритет – это зарплата. Получение запрета на регистрацию новичков из-за обращения футболистов в арбитраж вполне возможно. Но, слава богу, большинство футболистов относится с пониманием к ситуации. Мы как новое руководство делаем всё, чтобы выплатить эти деньги. Мы выполняем обязательства за тех людей, которые их дали, дали финансовые гарантии и их не выполнили. Футболисты — ребята разумные и понимают, что новое руководство к этой ситуации не имеет никакого отношения. Они терпеливо и с пониманием ко всему относятся, поэтому не идут в суд и, похоже, делать этого и не будут. Видят, что мы стараемся. Если бы у них не было надежды, наверное, подали бы все жалобы», — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Тяпкову.



Полное интервью с Сергеем Фёдоровым читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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