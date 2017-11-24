Классон: мастерство игроков «Краснодара» должно помочь превзойти «Урал»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 18-го тура РФПЛ с «Уралом». Встреча состоится 26 ноября в Екатеринбурге.

«Предыдущие встречи с «Уралом» складывались для нас непросто, и я ожидаю ещё один очень сложный матч. Мы играем на выезде, там будет холодно, но если мы сумеем продемонстрировать характер и хорошую игровую дисциплину, думаю, нам удастся добиться результата. Индивидуальное мастерство наших футболистов в этом случае должно стать решающим фактором, который поможет нам превзойти соперника», — цитирует хавбека пресс-служба «Краснодара».