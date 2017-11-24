Деменко: «Вардар» — команда, которую «Зенит» должен в любом составе проходить

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился впечатлениями от прошедшего матча петербургского клуба с «Вардаром». Встреча 5-го тура Лиги Европы в Санкт-Петербурге закончилась победой подопечных Роберто Манчини со счётом 2:1.

«Мы прекрасно понимали Манчини в этой ситуации: ближайший матч — со «Спартаком». Он приостановил немножко лидеров именно для этого матча. «Вардар» — команда, которую «Зенит» должен в любом составе проходить. Другое дело, что опять «Зенит» наступает на те же грабли, особенно в моменте с пропущенным голом. Манчини это явно не понравилось. Результат добыт, игроки сохранены и готовятся уже к «Спартаку» в чемпионате России. Видно, что Артём Дзюба пытается, конечно, когда человек не получает игровой практики, психологически сложно выходить. Артём делает своё дело, работает, ему хотелось бы больше игрового времени, но решает Манчини — ставить или не ставить. Дзюба сейчас в какой-то степени потерял место в сборной, сейчас всё только от него зависит. Думаю, он сам добьётся того, что попадёт в сборную и заиграет в основном составе «Зенита». Нужны голы, без голов тренер в ту модель, которую сейчас видит, не может вписать.



Игра с «Реалом Сосьедад» однозначно будет принципиальной. «Зенит» не хотел бы сразу попадать на те команды, которые из Лиги чемпионов будут выходить. Но самое главное, что «Зенит» задачу выполнил, а что будет в плей-офф зависит от психологического и физического состояния футболистов. Тем более матчи переходят на 2018 год. Там уже совсем другая система будет. К чемпионату мира ускорится чемпионат России, кубковые стадии. Не мы придумали этот регламент, поэтому, как подойдут футболисты, не знаем, кто-то, возможно, травмируется. Главное – наши вышли на еврокубки, это уже хорошо. На следующий год будет больше команд в Лиге чемпионов выступать», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.