Компани показал радужную капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ

«Манчестер Сити», как и многие английские клубы, присоединился к акции в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщается на официальной странице «горожан» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что британские команды, включая клубы Чемпионшипа, объединятся в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках компании Rainbow Leces, которая пройдёт с 25 ноября по 3 декабря 2017 года. Среди таких команд оказался и «Халл Сити», которым руководит Леонид Слуцкий.

Позже свою поддержку выразил «Ливерпуль», а теперь и «Манчестер Сити». Капитан «горожан» Венсан Компани показал радужную капитанскую повязку, которую наденет на игру 13-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» 26 ноября.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» «Манчестер Сити».