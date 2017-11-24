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Фарфан включён в команду недели Лиги Европы

Футбол

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан был включён в команду недели Лиги Европы. Об этом сообщается на официальной странице УЕФА в «Твиттере».

Накануне «Локомотив» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Копенгаген» (2:1), а Фарфан стал автором дубля. Примечательно, что перуанский хавбек в сборной недели находится на позиции нападающего.

Вратарь: Тимо Хорн («Кёльн»).
Защитники: Вячеслав Посмак («Шериф»), Рикардо Родригес («Милан»), Муктар Дьякаби («Лион»), Штефан Ляйнер («Ред Булл Зальцбург»).
Полузащитники: Йозеф Гушбауэр («Славия» П), Бриан Кристанте («Аталанта»), Франсержио («Брага»).
Нападающие: Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Андре Силва («Милан»), Даниэль Раба («Вильярреал»).

Фарфан претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
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