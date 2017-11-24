Ф. Кэмпбелл: «Халл Сити» должен выиграть ради Слуцкого

Нападающий «Халл Сити» Фрейзер Ли Кэмпбелл поддержал главного тренера Леонида Слуцкого в преддверии матча 19-го тура Чемпионшипа с «Бристоль Сити» (25 ноября).

«Последнее время мы не лучшим образом играли на выезде, так что приятно вернуться после матча с «Миллуоллом», набрав очко. Но нам нужно начать побеждать.

В выходные нас ждёт большой матч. Не могу сказать, почему мы так часто пропускаем в концовке встреч. Нам нужно выиграть. Сделать это ради тренера и остальной части команды. Пришло время положить этому конец», — цитирует Кэмпбелла пресс-служба «Халл Сити».

После 18 туров «Халл» занимает 20-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».