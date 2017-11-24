Гендиректор «Балтики»​: хочу развеять слухи, с финансами в клубе всё нормально

Генеральный директор «Балтики»​ Тимур Лепсая опроверг информацию некоторых СМИ, согласно которым у калининградского клуба существуют финансовые проблемы.



«Вопрос финансирования команды всегда стоит остро и интересует болельщиков. Я хочу развеять все слухи, которые появились в городе. На пресс-конференции тренерский штаб озвучил обеспокоенность по ситуации, но всё нормально.

Есть небольшие долги по премиальным, которые погасим в ближайшее время. По заработной плате просрочка составляет три-четыре дня, что вообще некритично. Мы работаем в штатном режиме и не отвлекаемся на эти вопросы", — сказал Лепсая в эфире ГТРК «Калининград».