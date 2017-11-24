Слуцкий: не чувствую давления перед игрой с «Бристоль Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 19-го тура Чемпионшипа с «Бристоль Сити», отметив, что не испытывает давления. Последний раз «тигры» побеждали 21 октября, когда был повержен «Барнсли» (1:0).

«В последних двух матчах мы нормально играли. Завтра также нужно действовать максимально активно. Это очень важная игра не только для меня, но и для всей команды. Я не чувствую давления в этой ситуации. Сосредоточен на том, чтобы использовать это время максимально продуктивно.

«Бристоль Сити» — хорошая команда, которая использует несколько тактических схем. Они добились неплохих результатов на выезде, так что это будет тяжёлый матч.

Но в такой момент домашние победы важнее, чем что-либо. Поэтому мы должны порадовать наших болельщиков», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».

Матч «Халл Сити» — «Бристоль Сити» состоится 25 ноября. Начало – в 18:00 мск.