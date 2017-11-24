«Зенит» первым из российских клубов набрал 200 очков в рейтинге УЕФА

Победа над «Вардаром» — 2:1 помогла «Зениту» стать первым российским клубом, набравшим 200 очков в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Петербуржцы одержали 58 побед на стадии основного розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы / Кубка УЕФА и 16 побед в квалификационных раундах; сыграли 23 раза вничью в основной сетке турниров и 4 — на отборочных этапах. Кроме того получили 43 очка в качестве бонусов за выход в различные стадии Лиги чемпионов.



Позади петербуржцев расположились три московских клуба: ЦСКА (186 очков), «Спартак» (180,5) и «Локомотив» (116,5).



Шестое место, которое занимает Россия в таблице коэффициентов УЕФА, позволит в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки сразу шесть клубов, причём чемпион и серебряный призёр пройдут в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА напрямую, а бронзовый медалист сыграет в квалификации. Ещё три команды смогут сыграть в Лиге Европы УЕФА.