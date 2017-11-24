Талалаев: Путин красавчик – человек делает всё, чтобы Россия двигалась вперёд

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев ответил на вопросы болельщиков, которые спрашивали специалиста в частности про журналиста Юрия Дудя, баттлы рэперов и президента России Владимира Путина.



«Я знаком с Юрием Дудём, мы вместе участвовали в проекте «Удар головой» и пару раз с ним встречались в нормальной жизни. Он мне очень нравится, считаю, что он очень деятельный человек. Юра всегда был очень неудобным и правильным, поэтому я думаю, что людям, которые смотрят его, должно быть интересно.

Перед матчами ребята ставят «Все или ничего» (композиция популярного рэп-исполнителя L’one. – Прим. «Чемпионата») и другие песни, которые настраивают на игру. Поэтому, конечно, я знаю рэперов, но в основном это должны быть люди, которые создают продукт, а все эти баттлы, когда люди ничего не производят, ни музыки, ни стихов, и начинают соревноваться в том, кто кого лучше польёт грязью, – для меня это непонятно.



Что касается Путина, то, конечно, он красавчик – человек делает всё, чтобы наша страна двигалась вперёд», — сказал Талалаев в интервью клубной пресс-службе.