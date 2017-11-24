Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам 5-го тура. Таков итог голосования, которое проходило на официальном сайте УЕФА.

За Роналду, автора дубля и результативной передачи в матче с АПОЭЛ (6:0), проголосовали 43% человек. Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар – 28%, а третье место поделили Роберт Левандовски («Бавария») и Эден Азар («Челси») – 8%.

Далее следуют Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 5%, Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Лоренцо Инсинье («Наполи») – 3%, Янник Феррейра-Карраско («Атлетико») – 1%.