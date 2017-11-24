Минспорт хочет исключить недостроенный отель в Ростове из программы к ЧМ-2018

Министерство спорта России предложило исключить отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове-на-Дону из программы подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщается в проекте постановления на портале проектов нормативно-правовых актов. Причиной этого стало «недостаточное финансирование строительства гостиницы за счёт внебюджетных источников».

«Hyatt Regency Rostov Don-Plaza не рассматривается как гостиница для размещения VIP-персон, арбитров, футбольных команд и медиагруппы. Существующей гостиничной инфраструктуры уже достаточно для основных клиентских групп ФИФА», — говорится в проекте постановления.

Сроки запуска отеля переносили уже несколько раз. В конце прошлого года стало известно, что гостиница будет введена в эксплуатацию только в декабре 2016 года, но из-за удорожания проекта сроки его сдачи перенесли ещё на один год.