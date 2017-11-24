Щенников выбыл до конца года

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, получивший повреждение в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0), прошёл медицинское обследование. У Георгия Щенникова диагностирован перелом правой медиальной лодыжки.



Как сообщает пресс-служба ЦСКА, в оставшихся в 2017 году матчах Щенников участия не примет. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 23 официальных матчах за ЦСКА, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.

Ранее стало известно, что перенёсший операцию Алексей Березуцкий пропустит три месяца.