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Слепой болельщик «Ливерпуля» написал жалобу на действия испанской полиции

Футбол

Болельщик «Ливерпуля» по имени Имон подал жалобу на действия испанской полиции перед началом выездного матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Севильей» (3:3). Слепой болельщик обвиняет полицейских в том, что у него отобрали трость перед игрой и он смог попасть на стадион лишь к концу первого тайма.

«Я езжу по всему миру за «Ливерпулем», и во многих местах, где можно ждать жестокости, всё проходит гораздо лучше», – цитирует Имона Liverpool Echo.

Болельщики «Ливерпуля» ранее пожаловались на грубые действия со стороны полицейских в Севилье, после чего клуб выступил с официальным заявлением и планирует расследовать инциденты.

«Ливерпуль» изучит жалобы фанатов на действия полиции в Севилье
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