Моуринью: я обеспокоен, что Феллайни может уйти из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опасается, что полузащитник Маруан Феллайни может покинуть команду по окончании сезона. Контракт 30-летнего бельгийца истекает летом 2018 года и пока не продлён. Португалец отметил, что от него мало что зависит.

«Да, я обеспокоен тем, что Феллайни может уйти. Переговоры находятся под контролем совета. Поэтому я просто жду, надеясь, что они договорятся, но это не под моим контролем», — цитирует Моуринью Goal.

Ранее главный тренер «МЮ» признался, что без Феллайни чувствует себя слабее.