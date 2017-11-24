Хавбек «Ростова» Маер: в FIFA 18 продал Калачёва, мне нужны деньги на трансферы

Словенский полузащитник «Ростова» Жан Маер, ранее выступавший за «Домжале», рассказал, почему он решился на переезд в Россию.

«В первую очередь поговорил со своим агентом. Хотел сменить команду, так как играл в словенской лиге уже пять лет. Нужно было делать шаг вперёд. Я был в отпуске. Мне позвонил агент и сказал, чтобы я был готов к сюрпризу, не сказав, какой клуб мной интересуется. Но когда я узнал про «Ростов», сразу вспомнил, что здесь играет Миха Мевля и команда успешно выступала в еврокубках. Также я сразу стал искать информацию о клубе в «Википедии».

Тренировочный процесс в «Ростове» сильно отличается от того, что был в «Домжале». Прежде всего в скорости. В «Ростове» нужно гораздо быстрее принимать решения на поле", — сказал Маер.

Также словенский игрок оценил уровень чемпионата России и признался, что в свободное время любит поиграть в «FIFA 18».

«Думаю, здесь много высокого прессинга, отличная скорость и быстрота принятия решений. Я считаю, что чемпионат России входит в пятёрку лучших чемпионатов Европы. В России прекрасные арены. Конечно, всегда приятно играть, когда за тобой следит большое количество людей. Самая большая арена в моей стране вмещает 16 тыс. человек.

Между городами в Словении передвигались на автобусе. В России — на самолётах, и это был новый опыт для меня, особенно поездка в Хабаровск. От Москвы мы летели больше семи часов и оказались в Азии.

Учу русский язык. Мне помогают одноклубники, а также переводчик Илья. Пытаюсь запоминать новые фразы в быту, на тренировках. Планирую найти репетитора после отпуска, чтобы говорить по-русски ещё лучше. Моя девушка тоже здесь, и я хочу помогать ей в бытовых ситуациях, владея русским языком.

Мои любимые игры — «Call of Duty» и «FIFA 18». Слишком долго я не играю, так как становлюсь нервным. А в футбольном симуляторе предпочитаю офлайн-режим по той же причине. Прохожу там карьеру за «Ростов»… Успел выиграть РФПЛ, а мой рейтинг там уже гораздо выше, чем в жизни (улыбается). Успел продать Калачёва, потому что за него предложили огромную сумму и мне были нужны деньги на трансферы", — цитирует хавбека пресс-служба «Ростова».