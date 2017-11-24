Левандовски впервые в карьере забил 50 мячей за календарный год

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поставил рекорд по результативности в своей карьере. Свой юбилейный гол польский футболист забил в выездной встрече 5-го тура Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (2:1).



Этот гол стал для него 50-м во всех турнирах в нынешнем календарному году в составе мюнхенского клуба и сборной Польши, сообщает пресс-служба мюнхенской команды.



До этого лучшим показателем для Левандовского было 49 мячей, которые он забил в 2015 году, в 2016 году — 46 мячей. При этом форвард может ещё улучшить свой показатель, так как «Баварии» ещё предстоят в этом году матчи в чемпионате Германии и Лиге чемпионов.

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