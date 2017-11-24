Определился соперник «Спартака» во втором контрольном матче на сборе в Дубае

Определился соперник «Спартака» во втором контрольном матче на первом зарубежном сборе, который пройдёт в Дубае с 9 по 22 января. Красно-белые сыграют с «Астаной» из одноименного города, чемпионом Казахстана-2017.

Матч в Дубае состоится 22 января, причём красно-белые выступят в роли хозяев поля, сообщает пресс-служба «Спартака».

В завершившемся для казахстанцев сезоне они провели 33 игры. В 25 из них одержали победы, 4 встречи завершили ничьей и 4 — поражением.



Спартаковцы уже встречались с «Астаной» в контрольном матче на сборе в Эмиратах, в Абу-Даби, 27 января 2016 года на стадионе «Шейх Заед». Тогда москвичи одержали победу со счётом 5:0.