Месси — о «Золотой бутсе»: это заслуга всех в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлением после того, как в четвёртый раз стал обладателем «Золотой бутсы». Награду аргентинцу вручил партнёр по команде Луис Суарес.

«Индивидуальные призы – это не только заслуга одного игрока, а всей команды. Без партнёров по клубу я бы не забил голов, которые позволили выиграть этот приз», — цитирует Месси Marca.

Лионель Месси в сезоне-2016/17 Ла Лиги провёл 34 матча и забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачётных очка. Второе место занял форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).

Фото Месси с «Золотой бутсой» можно посмотреть на странице «Барселоны» в «твиттере».