Фёдоров: когда «Динамо» вернётся в Петровский парк, трибуны будут забиты битком

Заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Фёдоров выразил уверенность, что посещаемость футбольной и хоккейной команд после переезда в Петровский парк возрастёт.



«Естественно, переезд в Петровский парк способен увеличить посещаемость обоих клубов. Во-первых, Петровский парк — это не Третье транспортное кольцо, где расположена «Арена Легенд». Логистика в Петровском парке гораздо лучше. К тому же это историческое место «Динамо». Я думаю, переезд точно поможет вернуть зрителей, в том числе более старшего поколения.



Совместная абонементная программа будет. Это сложный договор, и он будет продумываться как абонементы «хоккей+футбол». Мы надеемся, что со следующего сезона оба динамовских клуба переедут в Петровский парк. Всем зрителям интересно вернуться на историческую родину. Трибуны будут забиты битком», — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Тяпкову.



Полное интервью с Сергеем Фёдоровым читайте на «Чемпионате».

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