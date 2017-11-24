«Амкар» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Динамо», которые сыграют между собой в рамках 18-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, в Перми, начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Ташаев, Терехов, Соу, Луценко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Динамо».