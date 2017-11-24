Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан признан игроком недели в Лиге Европы. Таков итог голосования, которое завершилось на официальном сайте УЕФА.

В ходе голосования автор дубля в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (2:1) набрал 41% голосов. Второе место занял нападающий «Милана» Андре Силва – 25%, а замкнул тройку призёров полузащитник пражской «Славии» Йозеф Гушбауэр – 14%.

Далее следуют Набиль Фекир («Лион») – 9%, Марио Балотелли («Ницца») – 4%, Ариц Адурис («Атлетик» Б) – 3%, Брайан Кристанте («Аталанта»), Седрик Бакамбу («Вильярреал») – 2%.