Конте сможет рассчитывать на Мозеса в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес восстановился после травмы и готов помочь своей команде в матче 13-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (25 ноября). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер Антонио Конте.

«Виктор Мозес находится в хорошем состоянии. Ему нужно время, чтобы набрать хорошую форму, но он в заявке на завтрашний матч», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».

В текущем сезоне Виктор Мозес принял участие в 6 матчах АПЛ, но результативными действиями не отметился. Последний раз нигериец выходил на поле 14 октября.