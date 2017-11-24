Пеле в январе получит награду Ассоциации футбольных журналистов

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле в январе 2018 года будет удостоен награды Ассоциации футбольных журналистов (FWA) за заслуги перед футболом, сообщается на официальном сайте британской организации. Церемония вручения награды состоится 21 января в Лондоне.

«Традиционно мы вручаем награды тем, кто внёс вклад в развитие британского футбола, однако я уверен, вы согласитесь, что в год чемпионата мира и в 60-ю годовщину его дебюта на мировых первенствах более подходящего кандидата, чем Пеле, не найти», — сказал исполнительный секретарь FWA Пол Маккарти.

В прошлом награду за заслуги перед футболом, которая была учреждена FWA в 1983 году, получали Алан Ширер, Джордж Бест, Райан Гиггз, Арсен Венгер, Алекс Фергюсон, Жозе Моуринью и другие знаменитые футболисты и тренеры.