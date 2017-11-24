Конте объяснил, почему побрился, несмотря на своё обещание

Главный тренер «Челси» Антонио Конте появился на пресс-конференции перед гостевым матчем 13- го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (25 ноября) без щетины. Ранее итальянский специалист сообщил, что не будет бриться до первого поражения лондонской команды, однако своего обещания не сдержал.

«Моя дочь сказала, что с бородой я выгляжу старее!» — сказал журналистам Конте, слова которого приводит пресс-служба «Челси» в «Твиттере».

Конте появился с заметной щетиной 18 ноября на пресс-конференции перед гостевым матчем с «Вест Бромвич Альбион». «Челси» выиграл тот матч со счётом 4:0, а в середине недели с таким же счётом обыграл на выезде «Карабах» в Лиге чемпионов. Сейчас на счету клуба три подряд победы матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов.