Гвардиола: нельзя бороться за трофеи с одним-двумя форвардами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 13-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» (26 ноября), а также выразил мнение, что для завоевания титулов необходимо, чтобы голы в команде забивали не только нападающие.

«Все игроки в порядке. Вчера у них был выходной, сегодня проведём тренировку и примем решение, кто будет играть. Мы встречались с «Хаддерфилдом» в прошлом сезоне и не смогли выиграть матч. Выступать на этом стадионе непросто. На своём поле «Хаддерсфилд» играет очень хорошо. Как и во всех матчах Премьер-лиги, мы будем бороться за результат. Что касается Компани, то он готов играть в воскресенье.

Многие игроки нашей команды забивают голы. Нельзя бороться за трофеи с одним-двумя форвардами. Наши атакующие полузащитники и даже защитники забивают голы, что очень важно.

Если говорить о молодых игроках, то мы стараемся предоставить им возможности, потому что они заслуживают их. У всех крупных клубов есть сильные академии. Всё зависит от самих ребят – их зрелости и профессионализма», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.