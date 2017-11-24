Клопп: не думаю, что Салах должен что-то доказывать в матче с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что полузащитник Мохамед Салах не должен будет ничего доказывать своему бывшему клубу «Челси» в грядущем матче между командами, который состоится 25 ноября.

Салах в январе 2014 года стал игроком «Челси», но за год в лондонском клубе не смог закрепиться в основном составе и ушёл в «Фиорентину», а затем в «Рому», откуда перешёл в «Ливерпуль» летом этого года.

«Салах в молодом возрасте попал в очень сильную команду, такое случается очень часто. Кевин Де Брёйне был в аналогичной ситуации, и теперь он неплохо играет в „Манчестер Сити“. Тогда в состав „Челси“ было сложно пробиться, у них была фантастическая атака.

Мохамед решил воспользоваться новым шансом и перешёл в «Фиорентину» и с тех пор показал огромный прогресс. Не думаю, что он должен что-то доказывать в матче с «Челси». Если бы у него всё там удалось, то он, наверное, не стал бы игроком «Ливерпуля», так что я рад, что всё так сложилось», — отметил Клопп.