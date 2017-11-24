Асенсио из-за травмы может пропустить 2-3 недели

Пресс-служба «Реала» сообщила, что у полузащитника Марко Асенсио диагностирована травма наружной запирательной мышцы правого бедра. Сроки восстановления 21-летнего футболиста не уточняются, но по мнению издания AS, он может пропустить две-три недели.

В текущем сезоне Асенсио провёл 12 матчей в Примере и забил четыре гола.

Ближайшим соперником «Реала» станет «Малага». Матч между командами в рамках 13-го тура чемпионата Испании состоится 25 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 18:15 мск.