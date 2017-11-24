Зидан: Бэйл важен для «Реала», и он об этом знает. Я скучал по нему

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о ситуации с нападающим Гаретом Бэйлом, который сегодня, 24 ноября, вернулся к тренировкам в общей группе команды после травмы.

«Разумеется, я бы предпочёл, чтобы Бэйл был с нами. Все знают, что он может привнести в игру команды. Гарет силён, быстр, одарён техникой, хорошо доставляет мяч в штрафную площадь и усердно трудится на поле. Однако сейчас важно, чтобы он полностью восстановился от травмы и набрал форму.

Бэйл важен для «Реала», и он об этом знает. Он вернулся к тренировкам, но мы должны подождать, когда он будет готов играть. Конечно, я скучал по Бэйлу. Он хочет снова выйти на поле и оставить позади весь негатив, с которым столкнулся», — цитирует Зидана AS.