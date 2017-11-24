«Амкар» обыграл «Динамо», одержав первую победу в РФПЛ за два месяца

«Амкар» обыграл «Динамо» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В начале второго тайма Януш Гол вывел «Амкар» вперёд, однако довольно быстро Евгений Луценко сравнял счёт, реализовав пенальти. На 68-й минуте Саид Эззатоллахи забил второй гол пермяков и принёс команде три очка.

«Амкар» одержал первую победу в РФПЛ с конца сентября и, набрав 21 очко, вышел на 10-е место в турнирной таблице. «Динамо» (16) располагается на 14-й строчке, бело-голубые не могут победить в пяти подряд матчах чемпионата.