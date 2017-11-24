Спаллетти: убеждён, что Икарди может остаться в «Интере» навсегда

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выразил мнение, что, несмотря на большой интерес к нападающему Мауро Икарди со стороны европейских топ-клубов, форвард может остаться в миланской команде до конца своей карьеры.

«Что касается слухов об интересе «Реала» к Икарди — а кто бы не захотел его приобрести? Я доволен им в «Интере». Из общения с ним чувствую, что Мауро сильно привязан к городу, партнёрам по команде, клубу, болельщикам и всему остальному здесь. Я убеждён, что он может остаться в «Интере» навсегда», — цитирует Спаллетти FourFourTwo.