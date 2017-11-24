Уилшир в январе обсудит с Венгером своё будущее

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир сообщил, что в ближайшем будущем обсудит с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером своё будущее в клубе.

25-летний хавбек, контракт которого с «Арсеналом» истекает летом следующего года, провёл лишь два матча в АПЛ в текущем сезоне и в основном играет в неприоритетной для лондонцев Лиге Европы. Уилшир может покинуть «Арсенал» в январе, так как хочет сыграть на чемпионате мира в России.

«Раньше я уже говорил, что хочу остаться здесь и играть. Но в то же время тренер должен быть честен со мной, и я уверен, что так и будет. Думаю, мы обсудим моё будущее, когда придёт время. Есть ещё один месяц, и затем мы с тренером, скорее всего, проведём беседу и посмотрим на ситуацию. Когда наступит январь, у меня останется лишь полгода по контракту, поэтому нам надо обсудить будущее», — сказал Уилшир.