Ндлову: игроков «Карабаха» могут удалять в ЛЧ, потому что наш клуб маленький

Нападающий «Карабаха» Дино Ндлову поделился мнением об удалении партнёра по команде, защитника Рашада Садыхова, в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

Садыхов сфолил в своей штрафной площади против Виллиана на 19-й минуте и получил прямую красную карточку. «Карабах» завершал вдесятером третий матч из пяти проведённых в групповом этапе Лиги чемпионов.

«В первые 20 минут был хороший матч, но затем судья создал нам проблемы. Не могу кого-то обвинять, тем более это бесполезно. Всякое бывает. Что мы можем сделать? Я не представитель УЕФА, поэтому не хочу обсуждать работу арбитров. Это не моя проблема, но судьи сделали то, что сделали… Мы получаем красные карточки в Лиге чемпионов, и я не понимаю, почему это происходит. Может быть, потому что «Карабах» — маленький клуб», — цитирует Ндлову Goal.