Азар: Салаху было нелегко в «Челси», но он топ-игрок

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от противостояния с бывшим партнёром по команде — Мохамедом Салахом — в матче с «Ливерпулем», который состоится завтра, 25 ноября.

Салах в январе 2014 года стал игроком «Челси», но за год в лондонском клубе не смог закрепиться в основном составе и ушёл в «Фиорентину», а затем в «Рому», откуда перешёл в «Ливерпуль» летом этого года.

«Всегда приятно сыграть против друга. Приятно иметь друзей в этом мире, потому что в футболе у тебя не может быть много друзей.

Когда не играешь в одном клубе, нужно уходить. Все футболисты хотят играть. В тот период у нас в команде были я, Виллиан, Оскар, также Хуан Мата, так что Салаху было нелегко, но он топ-игрок. Мы знаем его уровень.

Каждому нужен шанс, и, помню, Салах получил шанс в «Фиорентине», и я просто рад за него», — сказал Азар.