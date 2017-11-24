ЦСКА показал, как организовал поход на матч с «Бенфикой» для слабовидящих

Официальный канал московского ЦСКА в YouTube опубликовал сюжет о совместной акции с культурным центром Всероссийского общества слепых.
Слабовидящие болельщики «армейцев» посетили домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Перед началом игры они получили наушники, в которых все события на поле комментировал специально обученный человек — тифлокомментатор.
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.
Посмотреть видео можно на официальном канале ЦСКА в YouTube.
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