ЦСКА показал, как организовал поход на матч с «Бенфикой» для слабовидящих

Официальный канал московского ЦСКА в YouTube опубликовал сюжет о совместной акции с культурным центром Всероссийского общества слепых.

Слабовидящие болельщики «армейцев» посетили домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Перед началом игры они получили наушники, в которых все события на поле комментировал специально обученный человек — тифлокомментатор.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном канале ЦСКА в YouTube.