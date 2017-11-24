Слуцкий: я семь лет работал в крупнейшем клубе России и за себя не переживаю

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий допустил, что его могут отправить в отставку после матча 19-го тура Чемпионшипа с «Бристоль Сити» (25 ноября).



«Могу ли быть уволен к понедельнику? Не знаю. Всё возможно, когда не выигрываешь пять матчей подряд. Впрочем, я об этом не думаю. Какой смысл сейчас думать о будущем, если оно мне неизвестно? За себя не переживаю. Работаю, стараюсь добиться максимума в матчах и на тренировках. Я уже тренировал ЦСКА, крупнейший клуб России, в течение семи лет. Также работал с национальной командой, и тогда давление было на другом уровне. Мои мысли связаны с тем, какие изменения внести и как добиться большей стабильности в игре», — приводит слова Слуцкого Express.

СМИ: ближайший матч «Халла» может стать определяющим в вопросе будущего Слуцкого