УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за проявления расизма

УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Вардар» (2:1), который состоялся 23 ноября в Санкт-Петербурге.

«Зенит» обвиняется по двум пунктам: расистское поведение болельщиков и использование пиротехники.



Дело будет рассмотрено управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА. Дата рассмотрения дела на данный момент не определена, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, ранее УЕФА оштрафовал «Зенит» на € 27 тыс. за поведение болельщиков в гостевом матче группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1).