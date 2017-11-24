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УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за проявления расизма

Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Вардар» (2:1), который состоялся 23 ноября в Санкт-Петербурге.

«Зенит» обвиняется по двум пунктам: расистское поведение болельщиков и использование пиротехники.

Дело будет рассмотрено управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА. Дата рассмотрения дела на данный момент не определена, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, ранее УЕФА оштрафовал «Зенит» на € 27 тыс. за поведение болельщиков в гостевом матче группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1).

«Зенит» оштрафован на € 27 тыс. за поведение болельщиков в матче с «Русенборгом»
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