Варга: руководство «Халла» переживает, что Слуцкий может не выдержать

Агент Шандор Варга поделился мыслями и информацией о ситуации в «Халл Сити», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. После 18 туров «тигры» занимают 20-е место в таблице Чемпионшипа.

«Я встречался с руководством пару недель назад, после матча с „Ноттингем Форест“. Несмотря на проигрыш, болельщики пели имя Слуцкого. Обстановка и в команде, и в раздевалке говорит о том, что ведётся серьёзная работа. Руководство всё это видит и понимает, что в чемпионате есть 15 команд из 24, которые ставят цель выйти Премьер-лигу. Реально может оказаться так, что клуб, который сейчас идёт на первом месте, окажется потом на 15-м, например.

Чемпионат длинный, ничего страшного, что ситуация у «Халла» сейчас складывается именно так. Самое большое напряжение на Леонида оказывает он сам. Руководство сказало его успокоить — мол, мы видим, как он работает, всё нормально. Они, наоборот, переживают, что Слуцкий может не выдержать. Но такого тоже нет: я разговаривал и с Леонидом, и с его помощниками — повторю, в команде хорошая, рабочая обстановка. На данный момент, после моего сегодняшнего телефонного разговора с руководством, могу сказать, что все настроены позитивно.



Что касается болельщиков, их настроения постоянно меняются. Пару сезонов назад они восхваляли руководство, потому что «Халл» в первый раз в жизни попал в Премьер-лигу, а в этом рисуют баннеры «Аллам, вон» (Асем Аллам — владелец «Халла». — Прим. «Чемпионата»). В принципе, их претензии имеют почву под собой: летом те игроки, что ушли, были лучше тех, что в итоге пришли. Но они понимают, что Слуцкий пригласил бы и Месси, если бы владельцы дали на это добро", — сказал Варга в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.