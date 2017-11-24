Кантона хотел бы, чтобы «Манчестер Юнайтед» тренировал Гвардиола, а не Моуринью

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона хотел бы, чтобы главным тренером манкунианцев был Хосеп Гвардиола, а не Жозе Моуринью. Знаменитый француз считает, что футбол, который проповедует нынешний наставник «Манчестер Сити», больше подходит «МЮ», чем стиль игры, который ставит португальский специалист.



«Просто не понимаю, почему „Манчестер Юнайтед“ назначил тренера, который играет в оборонительный футбол. Моуринью — очень умный, но он играет в оборонительном стиле, который не соответствует традициям „Манчестер Юнайтед“. Я люблю Моуринью как тренера, и я говорил это ещё до его прихода. Он очень умный и берёт всё давление на себя. Он хороший психолог и обладает харизмой. Он много выиграл и ещё выиграет. Но футбол, в который играл я, футбол сэра Алекса Фергюсона, а до этого — Мэтта Басби, был очень творческим. Именно поэтому я предпочитаю стиль игры Гвардиолы и предпочёл бы, чтобы он был тренером «Манчестер Юнайтед». Это более логично.



Предпочитаю смотреть игру «Барселоны». Не смотрю матчи «Манчестер Сити», потому что это «Манчестер Сити», но я хотел бы играть за команду, которую тренирует Гвардиола. Конечно, я слежу за «Манчестер Юнайтед», потому что это мой клуб, моя кровь, больше, чем клуб. Но предпочитаю более творческие команды, такие как «Барселона», — цитирует Кантона Daily Mail.

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