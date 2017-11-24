Источник: Кака продолжит карьеру в чемпионате Китая

Бразильский полузащитник Кака продолжит карьеру в чемпионате Китая, утверждает Corriere dello Sport. По данным издания, 35-летний футболист подпишет контракт на один год с местным клубом «Гуйчжоу Чжичэн».



Ранее стало известно, что бывший клуб Кака, «Милан», готов предложить ему должность в руководстве, однако бразилец заявил, что пока не решил, стоит ли ему завершать игровую карьеру.

Напомним, в октябре этого года Кака покинул американскую команду «Орландо Сити», игроком которой являлся с 2014 года.