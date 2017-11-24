«Реал» — «Малага»: Навас и Ковачич готовы сыграть, Рамос пропустит матч

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с 19 игроками, которые смогут сыграть в матче 13-го тура испанской Примеры с «Малагой».

В строй после травм вернулись голкипер Кейлор Навас и полузащитник Матео Ковачич. Костариканский вратарь в последний раз играл за мадридскую команду пять недель назад, а хорватский хавбек отсутствовал почти два с половиной месяца.

В то же время матч пропустит капитан «Реала» Серхио Рамос, получивший перелом носа в матче прошлого тура с «Атлетико» (0:0).

Также пока не готов играть нападающий Гарет Бэйл, который только приступил к работе в общей группе.

Матч «Реал» — «Малага» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 25 ноября, начало — в 18:15 мск.