Б. Силва: агрессивный и яркий футбол – отличительная черта АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал об адаптации в английском футболе. Португалец перебрался в стан «горожан» из «Монако» по окончании прошлого сезона.

«Любому игроку, который переходит в клуб в другой стране, нужно время на адаптацию. Английский футбол – особенный, в Премьер-лиге высочайшая конкуренция, команды играют агрессивно и стремительно. Агрессивный и яркий футбол – отличительная черта английской Премьер-лиги.

С каждым матчем я всё больше осваиваюсь в АПЛ. Надеюсь, со временем смогу доказать болельщикам, что заслуживаю место в команде, и помогу в достижении наших целей», — цитирует игрока сайт «Сити».

В текущем сезоне Силва провёл 11 матчей в АПЛ (три — в основе) и забил один мяч.