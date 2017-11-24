Полузащитник «МЮ» Кэррик прошёл лечение нарушения ритма сердца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прошёл лечение в связи с аритмией. У 36-летнего футболиста, который в последний раз играл за манкунианцев в сентябре, было обнаружено нарушение ритма сердца. Об этом Кэррик сообщил на своей странице в «Инстаграме».

По словам опытного футболиста, он почувствовал себя странно во втором тайме матча 3-го раунда Кубка английской лиги с «Бёртон Альбион» (4:1) 20 сентября. Он прошёл несколько тестов, по результатам которых стало известно, что причиной стал нерегулярный сердечный ритм. Кэррик подвергся процедуре под названием абляция сердца.

Кэррик сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, он здоров и тренируется с командой. Полузащитник набирает форму и скоро намерен вернуться на поле.