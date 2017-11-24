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Венгер: Озил стал лучше относиться к своим обязанностям на поле

Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями об улучшениях в игре полузащитника команды Месута Озила.

«Озил много работает и набрал отличную форму, именно поэтому вы видите, насколько он опасен. Он всегда был хорош с технической точки зрения, но стал лучше относиться к своим обязанностям на поле. Сейчас Месут находится в значительно лучшей форме, чем раньше», — приводит слова французского специалиста Sky Sports.

В текущем сезоне Озил провёл 10 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал три голевые передачи.

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