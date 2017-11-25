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«Ганновер» и «Штутгарт» поделили очки

Футбол

«Ганновер» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В середине первого тайма полузащитник Такума Асано вывел гостей вперёд. На 76-й минуте форвард хозяев Никлас Фуллкруг сравнял счёт, реализовав пенальти. Больше голов команды не забивали.

«Ганновер» набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Штутгарт», имеющий в своём активе 17 баллов, располагается на десятой позиции.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
24 ноября 2017, пятница. 22:30 МСК
Ганновер-96
Ганновер
1 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 – Асано – 24, 1:1 – Фуллкруг – 76 (пен)
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