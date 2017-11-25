«Ганновер» и «Штутгарт» поделили очки

«Ганновер» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В середине первого тайма полузащитник Такума Асано вывел гостей вперёд. На 76-й минуте форвард хозяев Никлас Фуллкруг сравнял счёт, реализовав пенальти. Больше голов команды не забивали.

«Ганновер» набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Штутгарт», имеющий в своём активе 17 баллов, располагается на десятой позиции.