«Сент-Этьен», несмотря на гол Эрнани, сыграл вничью со «Страсбургом» дома

В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал «Страсбург». Завершилась встреча вничью со счётом 2:2.

Хозяева вышли вперёд на 41-й минуте, когда точным ударом отметился бразилец Эрнани, арендованный у «Зенита». Ещё до перерыва гости сравняли счёт — на 44-й минуте отличился Жан-Эде Аолу. На 56-й минуте Кевин Монне-Паке вывел «Сент-Этьен» вперёд, но «Страсбург» вновь сумел быстро отыграться — на 63-й минуте Жонас Мартен реализовал пенальти.

В таблице французского первенства «Сент-Этьен» (19 очков) располагается на шестой строчке, а «Страсбург» (14) — на 18-й.

