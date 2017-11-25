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«Сент-Этьен», несмотря на гол Эрнани, сыграл вничью со «Страсбургом» дома

Футбол

В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал «Страсбург». Завершилась встреча вничью со счётом 2:2.

Хозяева вышли вперёд на 41-й минуте, когда точным ударом отметился бразилец Эрнани, арендованный у «Зенита». Ещё до перерыва гости сравняли счёт — на 44-й минуте отличился Жан-Эде Аолу. На 56-й минуте Кевин Монне-Паке вывел «Сент-Этьен» вперёд, но «Страсбург» вновь сумел быстро отыграться — на 63-й минуте Жонас Мартен реализовал пенальти.

В таблице французского первенства «Сент-Этьен» (19 очков) располагается на шестой строчке, а «Страсбург» (14) — на 18-й.

Франция - Лига 1. 14-й тур
24 ноября 2017, пятница. 22:45 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
2 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 – Эрнани – 41, 1:1 – Аолу – 44, 2:1 – Монне-Паке – 56, 2:2 – Мартен – 63 (пен)
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