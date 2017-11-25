Пилипчук: легче всего анализировать «Краснодар» — эта команда предсказуема

Тренер «Спартака» Роман Пилипчук рассказал, какую команду считает наиболее лёгкой для анализа в РФПЛ, а также признался, что ему импонирует игра «Наполи».

«Мне почему-то больше нравится анализировать команды из верхней части турнирной таблицы, потому что зачастую, учитывая квалификацию игроков, которые есть в этих клубах, у них видно и рисунок игры, и его анализировать всегда легче, чем команды из нижней части турнирной таблицы. Для меня самый лёгкий анализ — это «Краснодар». Я считаю, что эта команда более предсказуема, и футбол, который они показывают, тоже предсказуем. Хотя мое мнение — оно, конечно, субъективное. Я считаю, что «Краснодар» показывает достойный, красивый футбол.

Я смотрю много игр других чемпионатов. На сегодняшний день мне нравится работа тренеров «Наполи». Люблю смотреть игры «Манчестер Сити» Гвардиолы, «Ливерпуля»… Я очень люблю в последнее время смотреть игры «Наполи», потому что видна именно командная игра, работа тренеров, причем во всех фазах игры — в обороне, в атаке, в переходных фазах. Мне кажется, что у тренера «Наполи» можно многому научиться», — приводит слова Пилипчука ProSports Management.